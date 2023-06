Highlights e gol Cesena-Lecco 3-6 dopo rigori, semifinale ritorno playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con highlights e gol di Cesena-Lecco 3-6 (d.c.r), ritorno della semifinale playoff della Serie C 2022/2023. I rigori sorridono ai ragazzi di mister Foschi, che volano in finale sovvertendo il pronostico al termine di una partita davvero lunghissima e combattuta. Nei tempi regolamentari il gol di Buso rimette tutto in discussione, poi ai supplementari c’è solo tanta stanchezza e poca lucidità. Alla fine l’errore di Mustacchio condanna il Cesena, che rimane un altro anno in Serie C.

PAGELLE E TABELLINO

LA CRONACA