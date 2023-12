Galliani: “Il Monza cerca sempre di giocare, è bellissimo. No a cessioni di Di Gregorio e Colpani”

Dopo il ritorno di Adriano Galliani a San Siro, teatro di sogni e di conquiste passate, l’ad del Monza ha parlato della sfida giocata contro i rossoneri che hanno battutto la sua squadra per tre reti a zero. Galliani ha poi aperto una finestra sul mercato, definendo quali potrebbero essere le prossime uscite importanti da parte del Monza nel prossimo futuro.

Galliani: “Milan-Monza? Abbiamo perso cinque partite con cinque grandi, fino ad oggi abbiamo vinto e pareggiato con gli altri. Quindi tutto perfetto. Ieri abbiamo giocato una buona partita, il Milan ha delle individualità di un certo tipo e quindi va bene così. Quello che mi piace è che il Monza cerca sempre di giocare, l’ho detto anche al nostro grande allenatore, abbiamo avuto anche qualche occasione. Il Milan l’ha risolta con le giocate di qualche campione“. Sul mercato: “Il mercato di gennaio è asfittico. Di Gregorio? E’ un fenomeno. Come per Colpani non abbiamo mai parlato con nessuno“.