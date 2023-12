Inter, Zanetti sul sorteggio degli ottavi di Champions League: “Atletico squadra difficile. Due belle partite”

“L’Atletico Madrid è una squadra difficile da affrontare. Conosco molto bene Simeone, è un amico ed è stato un compagno di squadra. Conosco il modo in cui prepara le partite, aranno due belle sfide tra due belle squadre”. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, commenta così su Sky Sport il sorteggio degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. “C’erano tante grandi squadre, nel momento in cui siamo arrivati secondi sapevamo che ci sarebbe potuto capitare un sorteggio complicato. Conosciamo la storia e la cultura dell’Atletico Madrid, sappiamo cosa il Cholo vuole dalle sue squadre. Ma anche noi la prepareremo al meglio, siamo in condizione di poter fare due grandi partite, ci faremo trovare pronti”, ha aggiunto l’argentino.

“Andata in casa? Non cambia nulla, sarà complicato sia giocare in casa che fuori – prosegue -. Chiaramente dobbiamo partire bene a San Siro, poi dovremo fare lo stesso a Madrid. Saranno due partite equilibrate tra due squadre che stanno facendo bene e che hanno buoni giocatori. C’è tempo, la speranza è che la forma dell’Inter a febbraio possa essere simile a quella attuale”. “Sono contento per la vittoria di ieri e per Lautaro, che continua a segnare come sta facendo. Sono felice perché sta attraversando un momento di forma straordinaria. E’ un vero leader”, ha concluso Zanetti.