Psg-Borussia Dortmund, Luis Enrique: “Per vincere serviranno calma e concentrazione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund, Luis Enrique ha presentato la gara: “Ho in mente la partita che proveremo a fare, ma dipenderà anche dagli avversari e dal loro atteggiamento, che potrà variare anche in base al risultato. Il nostro obiettivo è uno solo: vincere, ma non di due gol, semplicemente vincere la partita. Dobbiamo essere concentrati al 100% e soprattutto mantenere la calma, anche se dovessimo subire un gol. Dobbiamo mettere in conto le cose possano andare male ed essere pronti a cambiarle. Se qualcosa non va come sperato la colpa è tua: non devi lamentarti, ad esempio dell’arbitro, ma continuare a lottare“.

Il tecnico spagnolo ha poi parlato dei singoli: “Gonçalo Ramos titolare? Prenderò la decisione martedì. Ogni attaccante ha determinate caratteristiche e io mi fido di tutti loro. Proveremo a partire da dietro per far sì che arrivi loro la miglior palla possibile, ma allo stesso tempo gli chiederemo di difendere per evitare che la palla raggiunga la difesa. Il Dortmund presserà alto, quindi ci sarà spazio tra le linee, ma non voglio che l’attaccante vada a prendere palla a centrocampo“.

“I tifosi saranno fondamentali, come sempre. E’ importante il loro sostegno, specialmente nei momenti di difficoltà, che quest’anno sono stati pochi. Spero che ci sia un’atmosfera simile a quella di Dortmund, magari per festeggiare tutti insieme il passaggio del turno – ha aggiunto Luis Enrique, che infine ha concluso in maniera quasi filosofico – Che succede se veniamo eliminati? La vita va avanti, il sole continuerà a splendere – e a rendere Parigi meravigliosa – e ci riproveremo l’anno prossimo“.