Gabriel Jesus: “Guardiola schierò Zinchenko al mio posto, piansi al telefono con mia madre”

Gabriel Jesus ha raccontato nel podcast Denilshow uno dei momenti più difficili della stagione 2021/22, che lo vedeva ancora alla corte di Pep Guardiola, con il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco. “Schierò Zinchenko come falso 9, qualcosa di pazzesco. Il giorno prima non l’aveva nemmeno provato in allenamento, avevo giocato io. Il giorno dopo, due ore prima della partita, ci dice che Zinchenko avrebbe giocato. Lui ci scherzò ma mi disse che si sentiva male per me”.

Poi ha proseguito: “Quella sera non ho mangiato, sono andato dritto in camera da letto, piangendo, e ho chiamato mia madre. Avevo bisogno di parlare. Le dissi che volevo tornare a casa perché non mi aveva schierato. Aveva scommesso su un terzino sinistro e non su di me”.