Wimbledon 2023, Sonego: “Partita difficile, Berrettini è stato il migliore”

Lorenzo Sonego ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita contro Matteo Berrettini a Wimbledon. “Ripartire ogni volta non era facile, ma io alla fine ho fatto tutto quello che dovevo. Lui rispetto al primo giorno è cresciuto molto ed è una sua grandissima qualità. Già ieri il suo livello si era alzato e oggi non si può dire che abbia giocato male…Ha vinto perché stato il migliore“.

Poi ha proseguito: “Avrei preferito incrociarlo più avanti nel torneo perché il suo valore è molto più alto rispetto alla classifica attuale. Matteo è un giocatore da top-10 sull’erba e sa leggere le situazioni come pochi. Tuttavia, cercherò di trarne aspetti positivi, ripartirò da questa sconfitta”. Sonego ha poi confermato la partecipazione a Gstaad (Svizzera), Umago e a Toronto (Canada).