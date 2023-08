Genoa, raggiunti i 25.500 abbonamenti: battuto il record cittadino della Sampdoria nel 91/92

Il Genoa ha stabilito un nuovo record di abbonamenti in vista della stagione 2023/2024. Il club ha infatti annunciato di aver toccato quota 25.500, battendo in un colpo solo il primato personale ma anche quello cittadino, raggiunto dalla Sampdoria (25.186) in occasione della stagione 1991/1992, quella dopo la vittoria dello scudetto. Si prospetta dunque un Ferraris pieno in occasione delle partite casalinghe del Grifone, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo un solo anno di purgatorio.