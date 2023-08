Futuro Neymar: il PSG non lo include nei piani, ma lui non vuole rinunciare allo stipendio

Braccio di ferro fra Neymar e il PSG. In un’estate che potrebbe passare come quella degli addii dei tre tenori, Messi, Mbappe e Neymar, il brasiliano sembra essere stato messo alla porta dal club parigino. Ora il futuro sembra essere un’enigma fra la partenza e la permanenza del brasiliano.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, Neymar non vorrebbe fare concessioni alla sua squadra per quanto riguarda il suo ingaggio. Il PSG starebbe infatti spingendo per la rescissione consensuale che però non troverebbe d’accordo le intenzioni del giocatore. La soluzione più probabile alla vicenda rimane quella della cessione: l’Al-Hilal è sempre vivo, ma Neymar aspetterebbe un segnale dal Barcellona.