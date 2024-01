Funerali Gigi Riva, parla il figlio Nicola: “E’ stato Hombre vertical fino alla fine, grazie a tutti i presenti”

In occasione dei funerali di Gigi Riva, a prendere la parola al termine della messa è stato il figlio Nicola, che ha ringraziato le tante persone che gli hanno manifestato vicinanza: “Non volevo intervenire ma ci tengo a dire grazie a tutti, dalle autorità al Comune, dal sindaco al presidente del Cagliari Giulini per averci aiutato in tante cose. E ovviamente ringrazio tutti coloro che sono presenti oggi“.

Il figlio di Rombo di Tuono ha poi proseguito: “Ringrazio il presidente Mattarella per le sue parole, la Figc perché la maglia dell’Italia ce l’aveva nel cuore, e soprattutto le persone rimaste in coda davanti alla camera ardente anche fino a tarda sera. Tantissime persone ci hanno detto ‘era un grande uomo, non solo un grande calciatore’ al punto che mi veniva quasi da fare le condoglianze a loro. Se n’è andato un padre ma soprattutto una persona che era un familiare per tanta gente, la sua gente“. Infine, l’uomo ha concluso: “E’ stato Hombre vertical fino alla fine. Anche l’altro giorno ha deciso lui cosa voleva fare. Grazie a tutti“.