Milan, Musah: “Maignan non voleva continuare. Abbiamo reagito bene, siamo un gruppo unito”

“I tifosi urlano sempre qualcosa contro, ma quando è troppo è troppo. Mi è capitato al Valencia e anche sabato. Noi però abbiamo dimostrato che si può fare qualcosa sul campo”. Lo ha detto il centrocampista del Milan, Yunus Musah, in un’intervista nella quale è tornato a parlare del caso del razzismo subito da Maignan a Udine, come riporta la Gazzetta dello Sport: “Mike non voleva continuare, ma gli siamo stati vicini e non lo abbiamo lasciato solo. Queste azioni ora devono avere conseguenze. Bisogna fare qualcosa e la nostra reazione in campo è stata giusta, ci ha dato la sicurezza che siamo un gruppo unito”. Musah proprio ieri ha partecipato, assieme alla calciatrice della squadra femminile Christy Grimshaw, a un’iniziativa legata proprio a questo tema, “Tutti i colori dello sport”, incontrando ragazzi di tutto il mondo con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto e sulla lotta al razzismo.