Frosinone-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nella giornata che precede il match dello Stirpe contro il Frosinone prima delle feste di Natale. Il tecnico toscano ha analizzato la grande stagione dei giovani juventini in prestito in Ciociaria oltre a sottolineare l’assenza di Federico Chiesa che ha avuto un problema e rimarrà a casa. Queste le parole del tecnico della Vecchia Signora.