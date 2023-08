Frosinone-Cosenza 3-3: gara intensa, Harroui fermo per infortunio

Il Frosinone pareggia 3-3 con il Cosenza. La partita amichevole si è dimostrata molto intensa, con diverse azioni da parte di entrambe le formazioni. I padroni di casa iniziano la gara con un ritmo migliore e al 3′ Harroui trova la rete del vantaggio, seguita dal raddoppio firmato da Borrelli al 19′. Il Cosenza però non si arrende e al minuto 24 Tutino dimezza lo svantaggio, portando il tabellone a segnare 2-1. Le altre reti vengono messe a segno nella seconda metà di partita, con Zilli che al 64′ porta in parità il Cosenza, approfittando di un momento di debolezza del Frosinone. La squadra ospitante comunque torna presto in attacco e al 74′ Baez colleziona il 3-2. L’incontro però non è ancora finito, con Voca che al minuto 82 riporta il Cosenza a pari punti, mandando in rete la palla per il 3-3. Pochi minuti dopo, arriva il triplice fischio e le squadre fanno ritorno negli spogliatoi.

Nei primi minuti di partita il Frosinone sembra avere una marcia in più rispetto al Cosenza. La rete del vantaggio infatti arriva dopo pochi minuti, più precisamente al terzo, quando Harroui sfonda la linea della difesa e scaglia il pallone in porta. La rete subita risveglia il Cosenza, che inizia a giocare in modo più attivo, dimostrandosi un avversario complesso per il Frosinone. I padroni di casa però riescono a cogliere una grande opportunità, con Borrelli che raddoppia al 19‘, grazie ad una grande azione. Il Cosenza non si arrende e anzi, risale in attacco ancor più determinato ed ecco che Tutino trova il gol del 2-1 al minuto 24. La seconda metà di primo tempo non offre altre reti, ma la partita diventa sempre più intensa. In chiusura poi, Harroui è costretto ad abbandonare il campo a causa di una contusione che sembra essere piuttosto seria. Al suo posto subentra Brescianini e dopo pochi minuti, le squadre tornano in spogliatoio.

Nel secondo tempo, il gioco rimane statico per quasi venti minuti, con il Frosinone che pressa alla ricerca del terzo gol, ma con scarsi risultati. Il gioco si sblocca al 64‘, quando Zilli riesce a raggiungere l’area dei padroni di casa e segna la rete del pareggio. Questa seconda metà dimostra le difficoltà difensive del Frosinone, già sottolineate dall’allenatore in conferenza stampa. La squadra ospitante ritrova un proprio equilibrio dopo alcuni minuti complessi e al 74‘ Baez manda la palla tra i pali per il 3-2. La partita non perde d’intensità e meno di dieci minuti dopo, all’82‘, il Cosenza raggiunge la porta avversaria e Voca firma il gol del 3-3. Esattamente al 90′ minuto l’arbitro fischia tre volte e la partita finisce così.