Frosinone, Angelozzi: “Di Francesco una garanzia. Non mi aspettavo tutti questi punti”

E’ un momento magico per il Frosinone che nella stagione del ritorno in Serie A ha iniziato alla grande il campionato. Ad esprimere tutta la sua felicità è stato il direttore sportivo del club, Guido Angelozzi, che da ospite di Palla al centro su Rai Radio 1 Sport, ha parlato così.

Angelozzi: “Nelle prime otto partite non mi aspettavo di avere dodici punti e di avere la squadra che già si esprime con la mentalità del nostro allenatore e della nostra società. Siamo felici, ma siamo consapevoli che la Serie A è un campionato difficilissimo, non si può sottovalutare nessuno. Ogni partita sarà una battaglia. Rimangono ancora trenta partite e noi le dobbiamo affrontare come le prime otto. Solo col lavoro possiamo raggiungere una salvezza storica. Di Francesco è una garanzia, è stato mio giocatore ai tempi del Perugia e poi mio allenatore al Sassuolo. Eusebio è una maestro di calcio, sta dimostrando l’allenatore che è. Noi siamo una piccola realtà e dopo l’addio di Grosso dovevamo inventarci qualcosa. Abbiamo cambiato tanto, ma molti giocatori già giocavano in Italia, conoscevano il nostro campionato e avevano più facilità di inserimento. Solo tre giocatori non parlano italiano, i due tedeschi arrivati dal Bayern e Reinier“.