Euro 2032, il presidente della Federcalcio turca: “Con Italia creeremo una forte sinergia”

E’ il giorno della vittoria di Italia e di Turchia che si sono aggiudicate gli Europei del 2032 in casa di entrambe le nazioni per una competizione che sarà sempre di più itinerante. Dopo le dichiarazioni di Gravina, sono arrivate anche quelle del presidente della Federcalcio turca, Mehmet Büyükekşi, che da Nyon ha commentato così.

Mehmet Büyükekşi: “E’ una notizia che ci rende felice avevamo provato cinque volte senza riuscirci, e ora otteniamo un risultato storico. Lo facciamo in coppia con l’Italia, il paese del design: la Turchia è un paese industriale in forte via di sviluppo, insieme potremo creare forti sinergie. Questa partnership si è formata spontaneamente e nel tempo. Abbiamo deciso che due società separate, potenti e ricche, avrebbero ospitato questo importante evento insieme. Ciascun Paese metterà a disposizione cinque stadi, il calendario dobbiamo ancora stabilirlo. Cominceremo i lavori a partire da domani“.