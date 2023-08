Francia Under 21, Henry: “Mi mancava il campo, mi piace lavorare con i giovani”

Il commissario tecnico della naziona francese Under 21 Thierry Henry, durante la conferenza stampa ha spiegato per quale motivo ha accettato il ruolo di allenatore: “Non ero soddisfatto del mio ruolo di consulente della Nazionale maggiore. Mi mancava il campo e l’under 21 francese non può essere rifiutata. In più torno a fare quello che voglio fare. Mi piace lavorare con i giovani, mi sento a mio agio. Punteremo con grande fiducia le Olimpiadi di Parigi 2024, che rappresentano una bella occasione di poter vincere davanti ai nostri tifosi. Anche noi delle giovanili dobbiamo fare di tutto per rendere la Francia la migliore nazionale del mondo. Se Deschamps vuole prendere giocatori, lo farà. L’under 21, però, è una nazionale da rispettare, non una punizione. Se i giocatori non vogliono venire o i club non vogliono farli rispondere alla convocazione sarà necessario creare uno stato d’animo interno al gruppo che coinvolga calciatori e società”.