Francia, Le Graet sotto indagine per molestie sessuali: un’agente lo accusa

Secondo quanto reso noto dalla Procura di Parigi, è stata aperta un’inchiesta nei confronti di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, accusato di molestie morali e sessuali. A puntare il dito contro l’uomo è stata Sonia Souid, agente di diversi giocatori della Nazionale francese, che ha denunciato pubblicamente il comportamento sessista di Le Graet. “Mi ha detto in maniera chiara che, se volevo il suo aiuto, bisognava ‘starci’ – ha dichiarato la donna – Ho avuto la sensazione che ogni volta che ci incontravamo fosse interessato esclusivamente alle mie parti intime“. Altri guai in vista dunque per Le Graet, già sospeso dalla presidenza della Federcalcio dopo le recenti polemiche.