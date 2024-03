Francia, Deschamps rimprovera Thuram: “Quel gesto non è da fare”

Il commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps ha bacchettato Marcus Thuram per il gesto dell’attaccante nel corso di Atletico Madrid-Inter. Le telecamere hanno sorpreso il nerazzurro mentre ha afferrato e stretto le parti basse di Stefan Savic. “Potrebbe far sorridere oppure no. Lo ha fatto, non ci sono state conseguenze, ma ovviamente Marcus lo sa bene, è una mossa da non fare“, ha commentato il CT dei Galletti in conferenza stampa. Il numero 9 nerazzurro è stato comunque convocato per le amichevoli dei Bleus contro Germania e Cile.