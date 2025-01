L’avventura al Milan di Paulo Fonseca è terminata da pochissimi giorni in maniera piuttosto burrascosa.

Il tecnico portoghese è stato esonerato dalla società rossonera al termine della partita contro la Roma, terminata in parità a San Siro la scorsa domenica. Un esonero che era nell’aria, al punto che già poche ore prima della partita si parlava in modo quasi certo di Sergio Conceiçao come suo possibile sostituto. Ipotesi che si è poi concretizzata al mattino seguente, con l’arrivo dell’ex allenatore del Porto sulla panchina rossonera. Una gestione, però, che ha fatto discutere per tempi, modalità e soprattutto per la maniera in cui Fonseca è stato lasciato solo dalla società nei minuti successivi alla partita e precedenti all’esonero.

Fonseca che, nonostante tutto, si è presentato prima ai microfoni delle televisioni e poi in conferenza stampa, nonostante per il suo addio fosse solo questione di minuti. Tra le altre cose, è stato lo stesso Fonseca ad annunciare il suo addio, intercettato dai microfoni di Sky Sport all’uscita da San Siro: “Sono uscito dal Milan, ma ho dato tutto“. Parole di un uomo che ci ha sempre messo la faccia, con scelte importanti e con parole forti senza mai cercare sotterfugi o alibi.

Le parole di Ibrahimovic

Un uomo che troppo spesso è stato lasciato solo, fino al momento dell’esonero che poteva essere gestito meglio, come per stessa ammissione di Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceiçao. “Voglio ringraziare Paulo Fonseca per quello che ha fatto, per il professionista che è e massimo rispetto per lui. Fonseca è stato esonerato subito, abbiamo fatto un errore nel mandarlo in conferenza stampa dopo la partita con la Roma. Abbiamo fatto un errore e chiediamo scusa ai tifosi. Non siamo soddisfatti anche noi e non saremo soddisfatti fin quando non raggiungeremo i nostri obiettivi”

Fonseca torna subito in panchina: ci prova il West Ham

L’esonero di Paulo Fonseca non graverà sulle casse del Milan, ma tiene libero anche lo stesso allenatore portoghese, che pochi giorni dopo si sta già guardando intorno. Come riportato da Repubblica, infatti, l’ormai ex allenatore del Milan è finito nel mirino del West Ham. Ironia della sorte, sulla panchina degli Hammers andrebbe a sostituire Julen Lopetegui, tecnico vicinissimo al Milan in estate ma duramente contestato dalla tifoseria prima ancora di arrivare.

Il West Ham, infatti, non sta vivendo una grande stagione, con una deludente tredicesima posizione in Premier League un 5-0 netto in casa subito dal Liverpool nell’ultima giornata. Fonseca strizza l’occhio al West Ham: il portoghese può subito tornare in pista.