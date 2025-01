Ci avviamo verso le fasi conclusive del World Darts Championship e il 2025 è stato inaugurato dai quarti di finale andati in scena all’Alexandra Palace. Nel pomeriggio vittorie per Dobey e Van Gerwen, i semifinalista della parte bassa del tabellone, mentre il big match del penultimo atto vedrà di front Bunting e Littler.

PRIMA SEMIFINALE PER DOBEY

Nel primo quarto di finale della sessione pomeridiana, Chris Dobey aveva sovvertito il pronostico, rimontando due set di svantaggio e superando il numero 10 del ranking mondiale Gerwyn Price per 5-3. Si tratta della prima volta in semifinale per Dobey dopo due sconfitte in passato ai quarti. Partenza a razzo di Price come già accaduto nei turni scorsi, ma questa volta il 2-0 iniziale non bastava, perché la fase centrale dell’incontro era tutta in favore del suo avversario, che vinceva ben quattro set consecutivi prima di tornarne a cedere uno nel settimo. Dobey però riusciva a mantenere i nervi saldi nell’ottavo, chiudendo il match.

“Mettersi alle spalle la sconfitta dell’anno scorso e superare questo ostacolo quest’anno significa tanto”, ha detto Dobey a Sky Sports. “Non sono mai stato così nervoso come oggi nel lanciare quest’oggi. Pensavo all’anno scorso e continuavo a pensare: ‘continua così, avrai un’altra possibilità’. Fortunatamente ho trovato un modo per superare il traguardo. Sono sopraffatto, ma entusiasta di ottenere questa vittoria. Probabilmente non ce l’avrei fatta senza questo pubblico.”

VAN GERWEN NON TRADISCE

In semifinale l’avversario di Dobey sarà Michael van Gerwen, che nel secondo quarto andato in scena all’Alexandra Palace si è imposto anche lui per 5-3 su Callan Rydz. C’era bisogno della migliore prestazione contro uno sfidante alquanto ostico e l’olandese – che ha raggiunto le semifinali ben nove volte – non ha deluso le attese, mettendo a referto una grande prova. Avvio molto equilibrato, con i due sfidanti che si dividevano i primi due set; nel terzo e quarto parziale succedeva la stessa cosa, con Rydz in grado di aggiudicarsi le sue due frazioni più nettamente rispetto a quanto fatto dall’olandese. Sul 2-2, però, usciva fuori la classe del favorito: qui arriva l’allungo decisivo, con van Gerwen che sale sul 4-2 per poi gestire il finale e imporsi 5-3.

“Oggi è stata durissima, il mio avversario ha dato tutto, non si è mai arreso anche quando sono andato in vantaggio 4-2 e pensavo di averlo ormai sconfitto. Mi ha tenuto costantemente sotto pressione”, ha dichiarato nel post-match il vincitore. “A un certo punto mi stavo arrabbiando, ma sono davvero contento della mia prestazione. Il mio gioco è a buon punto. Siamo solo in semifinale, quindi non significa ancora nulla. È una delle migliori prestazioni che ho fatto da molto tempo a questa parte”.

BUNTING CONTRO LITTLER NELL’ALTRA SEMIFINALE

Nella parte alta del tabellone è più netta l’affermazione di Stephen Bunting, che con lo score di 5-2 elimina dal torneo Peter Wright. Una partita che il n°8 della classifica ha avuto quasi sempre in controllo, vincendo addirittura i primi quattro set uno dietro l’altro. Match che rischiava di complicarsi dopo le due frazioni, la quinta e la sesta, vinte da Wright, ma il favorito della contesa è riuscito a difendersi dal rush finale dell’avversario, chiudendo l’incontro. “Prima di entrare mi sentivo nervoso. Wright è uno amato dal pubblico ed è anche il giocatore preferito da mio figlio. Mi è anche dispiaciuto per il mio ragazzo, ma nella parte centrale della sfida sapevo che il pubblico sarebbe stato cruciale” le prime parole del vincitore.

Nel penultimo atto della competizione si troverà contro Luke Littler, che questa volta decisamente meno a sorpresa rispetto a un anno fa, è di nuovo tra i migliori quattro del torneo. Un’altra ottima performance da parte del 17enne contro un Nathan Aspinall che ha provato ad opporre resistenza aggiudicandosi anche un paio di parziali lottati nella fase intermedia del match, ma finendo comunque per soccombere nei confronti del più forte. “Penso che entrambi abbiamo giocato molto bene. Sono felice di aver vinto. Il pubblico cantava per Nathan, volevano la rimonta, ma dovevo chiuderla”, le prime impressioni a caldo.

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI (giovedì 2 gennaio)

(8) Bunting vs. (4) Littler

(3) Van Gerwen vs (15) Dobey

IL TORNEO IN TV, COME SEGUIRLO

Nonostante il Mondiale di freccette abbia raccolto sempre più consensi in Italia, quest’anno nessuna emittente si è accaparrata i diritti televisivi per trasmettere in diretta il torneo. Gli appassionati e i curiosi potranno comunque seguire i match di quarti di finale, semifinali e finale con telecronaca in italiano su PDC.tv, previa sottoscrizione di un abbonamento. I quarti di finale sono in programma a Capodanno, dopo la pausa classica del 31 dicembre, mentre il giorno dopo ci saranno le semifinali e il 3 gennaio l’ultimo atto del World Darts Championship 2025.