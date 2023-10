Fondazione Milan per Romagna: riapre il centro sportivo a Solarolo

Tramite la sua Fondazione, il Milan continua a promuovere iniziative concrete in supporto alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione della scorsa primavera. Si è infatti tenuta questo pomeriggio la cerimonia di riapertura del centro sportivo di Solarolo, associazione sportiva dilettantistica in provincia di Ravenna, resa possibile grazie alla collaborazione tra Milan e Monza, che insieme hanno contribuito al ripristino di un campo di allenamento e un campo da gioco danneggiati dall’alluvione. In occasione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, infatti, i due club hanno messo all’asta le maglie utilizzate dai propri calciatori, decorate da una patch speciale, e devoluto il ricavato al progetto di ripristino del centro sportivo. A celebrare questo nuovo avvio sono stati il Segretario Generale di Fondazione Milan Rocco Giorgianni, il Direttore Marketing di Ac Monza Francesco Bevilacqua, il Presidente di Ac Solarolo Marco Mengozzi e il Sindaco di Solarolo Stefano Briccolani.

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha commentato: “Questa iniziativa riempie il cuore di gioia perché riconsegniamo alla collettività di Solarolo un luogo importantissimo che permette ai giovani di crescere attraverso i sani valori dello sport. Il Presidente Silvio Berlusconi sarebbe orgoglioso nel vedere come le sue due squadre del cuore hanno unito le forze e lavorato in sinergia per un progetto che restituisce la possibilità di sognare con il calcio“. Il Presidente dell’Ac Solarolo Marco Mengozzi ha poi aggiunto: “Vogliamo ringraziare Milan e Monza per l’impegno profuso nei confronti della società e per la solidarietà espressa in gesta e fatti nel momento di maggior bisogno, quello della ricostruzione. Il loro impegno ci ha permesso di ricostruire ben due campi sportivi utilizzati da nostri ragazzi e per questo tutta la società e la collettività del nostro piccolo paese vi saranno sempre grati“.

L’iniziativa, inserita all’interno del programma “Assist” di Fondazione Milan, si aggiunge a quelle già promosse sul territorio dalla famiglia rossonera negli scorsi mesi. A giugno, il Club e le sue Academy hanno lanciato da Cattolica un messaggio di vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione durante la Milan Cup, torneo e festa delle Scuole Calcio e dei Centri Tecnici rossoneri. Sempre in quell’occasione, Fondazione Milan ha promosso una raccolta fondi che ha portato a settembre alla realizzazione di uno Special Camp, esperienza sportiva di divertimento e formazione promossa in collaborazione con Forlì Fc e il Comune di Forlì e dedicata a 160 bambine e bambini delle associazioni sportive locali.