Fiorentina, Prandelli: “Un consiglio a Italiano? Se è motivato resti a Firenze”

Alla presenza dell’ex ct della Nazionale ed ex allenatore viola Cesare Prandelli è stato consegnato oggi il Premio ‘Alessandro Rialti’ dedicato al giornalista fiorentino scomparso il 5 aprile 2020 a 69 anni. Il premio giunto alla III edizione e riservato ai cronisti under 45 che si occupano della Fiorentina è stato assegnato a Matteo Magrini, 36 anni, del Corriere Fiorentino e di Radio Bruno. ”Sono molto emozionato – ha commentato Magrini ricevendo dalle mani di Prandelli una coppa in cristallo che ricalca quella della Champions League – Per un ragazzo che comincia questo mestiere a Firenze questo riconoscimento rappresenta la massima soddisfazione e un motivo di orgoglio pensando a tutto ciò che Alessandro ha rappresentato nella sua professione e come persona”.

“Tutte le volte che parliamo di Ciccio mi vengono sempre brividi e emozioni, sono stato veramente amico – ha detto commosso Prandelli – In certi momenti ci siamo anche confessati le nostre aspettative, le nostre ansie, le nostre paure. Noi parlavamo di tutto non solo di Fiorentina. Ovviamente quando si parlava di Fiorentina avevo davanti “il tifoso” vero perché con la sua capacità e curiosità era un punto di riferimento per tutti noi e per chi iniziava il lavoro di giornalista. Ho un ricordo meraviglioso, un ricordo vivo. Ora siamo qui per ricordarlo e io lo voglio ricordare felice e sorridente, qui con noi”.

L’ex allenatore, poi, sulla stagione della Fiorentina e di Vincenzo Italiano: ”Un consiglio a Italiano? Penso che debba rimanere. Chiaro che deve avere grandi motivazioni e queste Firenze non te le fa mai mancare”. “Vincenzo allena questa squadra da due anni, ricominciando per il terzo diventa tutto più chiaro. Lui può diventare un punto di riferimento importante – ha proseguito l’ex ct della nazionale ed ex allenatore fra gli altri della Fiorentina.