Champions League dilettanti 2023, Skjold campione: 3-0 al Prague Raptors Football Club in finale

Skjold è il campione della seconda edizione del Fenix Trophy, la Champions League dei dilettanti che ha celebrato la sua fase finale a Milano. La squadra danese si è imposta per 3-0 nella finalissima di San Siro contro i cechi del Prague Raptors Football Club. Terzo posto per il FC United of Manchester, che non riesce dunque a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Rimini ma vince comunque la finale di consolazione contro il Brera Calcio col punteggio di 1-0.