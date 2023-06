Fiorentina, Nico Gonzalez: “Tornare per la Libertadores? Mi piacerebbe”

“Non è il momento di pensare al futuro, devo avere la testa sul presente come dico sempre. Ora mi godo le vacanze e la famiglia, che tra qualche settimana torno a Firenze”, queste le prime parole di Nico Gonzalez ad un’intervista rilasciata a DSportsAr. E alla domanda di un possibile ritorno in all’Argentinos Juniors per la Libertadores ha dichiarato: “Mi piacerebbe, mi piacerebbe. È una situazione che riguarda più il mio club che me”.