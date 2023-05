Fiorentina, Mandragora: “Finale persa? Avanti a testa alta”

Rolando Mandragora torna sulla Finale di Coppa Italia persa contro l’Inter all’Olimpico. Il centrocampista ex Udinese e Torino ha parlato all’indomani della partita fra viola e nerazzurri, soffermandosi sull’importanza di dover andare avanti e pensare al prossimo futuro.

Queste le parole di Mandragora suo profilo Instagram: “La delusione e il rammarico sono davvero grandi! Siamo stati spinti, supportati, caricati e rincuorati da un intero popolo, il nostro popolo che ci ha regalato uno spettacolo unico! Abbiamo lasciato il cuore in campo, ma non è bastato. Questa sconfitta però è il segnale che bisogna continuare a fare pressione. Teniamo alta la testa e guardiamo avanti! Per noi e per Firenze“.