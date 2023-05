Varese, nuovo CDA: Bulgheroni presidente e Scola amministratore delegato

La Pallacanestro Varese si rivoluziona, riformando il CDA. Un comunicato della società afferma di “aver ricevuto nella giornata di ieri le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione biancorosso”. La vicenda, definita un atto programmato, era inevitabile secondo l’Assemblea dei soci. Antonio Bulgheroni è stato eletto presidente e Gianpaolo Perego sarà il suo vice, mentre Luis Scola ha preso il posto di amministratore delegato e Mario Vernazza quelli di consigliere. Scola ha ringraziato apertamente il CDA passato: “Ci tengo a ringraziare personalmente Marco Vittorelli, Giuseppe Boggio e Thomas Valentino per tutto quello che hanno fatto in questi anni per il nostro club. Lavorando al loro fianco ho potuto conoscere persone competenti ed appassionate con le quali ho instaurato un profondo rapporto di stima ed amicizia che, sono certo, continuerà in futuro”.