Fiorentina-Lech, tifoso polacco trovato con la cocaina nelle mutande: cacciato dal Franchi

La trasferta italiana per un tifoso polacco del Lech Poznan è terminata negli uffici delle forze dell’ordine toscane. Nel pre partita di Fiorentina-Lech infatti il tifoso avrebbe cercato in tutti i modi di procurarsi danni con la legge ed alla fine ha finito per essere allontanato dallo stadio. All’apertura dei tornelli dell’Artemio Franchi, infatti, il 26enne polacco avrebbe reagito al controllo spintonando gli agenti e tentando di ingerire la droga contenuta in un involucro sigillato. Nelle mutande, poi, gli sarebbero stati trovati ben sei grammi di cocaina. Dopo la identificazione e la denuncia, è stato allontanato dallo stadio e portato negli uffici delle forze dell’ordine.