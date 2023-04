Fiorentina, Biraghi: “Serata particolare. L’arbitraggio mi ha innervosito”

Nel post partita di Fiorentina-Lech Poznan ha parlato Cristiano Biraghi ai microfoni di Sky Sport. Il capitano della viola ha voluto analizzare il passo falso indolore della sua squadra che comunque in ottica qualificazione nulla è valso con la Fiorentina che ha siglato il suo passaggio alle semifinali di Conference League.

Le parole di Biraghi: “E’ stata una serata un po’ particolare, abbiamo preso gol al primo tiro subito, ci siamo impauriti ed io mi sono innervosito troppo. L’arbitraggio lo lascio giudicare a voi ma mi sono lasciato innervosire e questo ci ha condizionato. Abbiamo rischiato come col Braga ma in una coppa così lunga può capitare un momento negativo. Sono contento per chi ha segnato, potevamo anche pareggiare, ed analizzeremo da domani quanto abbiamo sbagliato. Ora c’è da preparare bene la sfida di domenica, da domani ci concentreremo nel modo giusto“.