Usa-Italia 10-6, Silipo: “Soddisfatto della reazione delle ragazze, nel complesso è stata una buona prova”

Il tecnico del Setterosa, Carlo Silipo, ha commentato la seconda sconfitta su due partite giocate della seconda fase della World Cup 2023: “Sono soddisfatto della reazione avuta dalle ragazze e dal match disputato. Nei primi due tempi abbiamo concesso pochissimi tiri alle statunitensi. Peccato solamente per qualche conclusione affrettata in superiorità numerica: potevamo gestirle meglio. Sono contento della prestazione perché la condizione della squadra non può essere la migliore e nonostante tutto ho visto molte cose buone: contro la squadra più forte del mondo”.