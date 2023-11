Fiorentina-Juventus, la Fiesole diserterà lo stadio: “Nulla da festeggiare, avevamo chiesto il rinvio”

Fiorentina-Juventus è da sempre la partita che si aspetta a Firenze per tutto l’anno, il vero derby della stagione della Viola. Dopo l’alluvione che ha colpito la Toscana nei giorni scorsi, era in dubbio la presenza o meno di una coreografia da parte della Curva Fiesole che però ha deciso, quasi clamorosamente, di non “scendere” in campo e di disertare lo stadio nella giornata di domani.

Questo il comunicato della Fiesole: “A fronte della decisione di disputare regolarmente la partita che non c’è nulla da festeggiare. La tragedia che ha colpito la nostra città avrà conseguenze a lungo termine, per questo – spiegano – avevamo chiesto il rinvio, per rispetto verso chi soffre, per concentrare le energie in maniera propositiva, per non lasciare nessuno indietro. Ma sapevamo di non aspettarci nulla di diverso da chi ha rovinato il mondo del pallone pensando solo a racimolare quattro spiccioli. Noi c’eravamo ma la zona era interamente abbandonata dalle istituzioni dello Stato”