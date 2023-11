MOVIOLA – Milan-Udinese: Adli su Ebosele, per Sacchi è rigore e il Var conferma

Episodio da moviola in Milan-Udinese per il rigore concesso da Juan Luca Sacchi di Macerata. C’è un penalty assegnato dall’arbitro di Macerata per un lieve contatto da parte di Adli su Ebosele, che sposta la palla in area e viene poi colpito con un lieve step on foot sulla punta del piede. Il Var riguarda le immagini e conferma la decisione presa sul campo, dal momento che l’arbitro aveva effettivamente visto in presa diretta Adli su Ebosele, restano dubbi sull’entità del contatto.