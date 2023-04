Sporting-Juventus, segna sempre Rabiot: gol numero 11 in stagione (VIDEO)

di Giorgio Billone 48

Segna sempre Adrien Rabiot e la Juventus è in vantaggio a Lisbona. Lo Sporting dorme su una palla aerea dopo gli sviluppi da corner, arriva il francese che con grande velocità e prontezza la gira col sinistro e firma il gol numero 11 in questa stagione irreale. 0-1, sono due gol di vantaggio nel doppio confronto e bianconeri che hanno un piede e mezzo in semifinale. In alto ecco il video.