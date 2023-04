Fiorentina, Barone: “Abbiamo fatto tanti in questi anni. Stadio? Non ci siamo”

Prima della gara di ritorno con la Cremonese, ha parlato il direttore generale Joe Barone, ai microfoni Mediaset. Il dg dei viola ha voluto esprimere il proprio parere sulla stagione e non ha esitato a mandare un messaggio alle autorità per la questione legata alla nuova casa della Fiorentina.

Sulla partita contro la Cremonese: “Sono sempre molto positivo, non voglio trasmettere negatività a me stesso o al gruppo. Certo, la partita va giocata facendo il nostro gioco per creare occasioni e convertirle stando attenti che non succeda quello che è successo con Monza e Lech Poznan. Ho visto però un gruppo molto determinato e sono fiducioso“.

Sulla stagione: “Il presidente porta il senso di famiglia, tranquillità e pace. Abbiamo fatto tanto in questi quattro anni: il centro sportivo e tanti investimenti su squadra e infrastrutture. Purtroppo sullo stadio non ci siamo, adesso è tutto nelle mani del Comune. Quando si vuole lavorare insieme, come si è visto a Bagno a Ripoli, si possono ottenere risultati importanti“.

Sul campionato: “Abbiamo imparato tanto perché la squadra non era abituata alle tre competizioni e abbiamo avuto tanti infortuni. La piazza è molto legata alla squadra, ci sono stati anche attacchi dei media locali però siamo stati sempre molto vicini riuscendo a uscire da questo periodo. Abbiamo tutti i giocatori di proprietà e un progetto del settore giovanile che sta andando abbastanza bene e per noi è molto importante per lo sviluppo“.