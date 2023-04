Pallamano, Qualificazioni Europei 2024: Italia sconfitta dalla Polonia nel finale

La Polonia batte l’Italia 31-29 nel match valido per le Qualificazioni ai Campionati Europei 2024. Dopo un avvio difficile gli azzurri rimontano e vanno avanti 13-10 a metà partita trascinati da Marocchi e Parisini. I ragazzi di Trillini nella ripresa riescono a reggere agli attacchi della Polonia e mantengono il vantaggio con Bronzo che segna il 23-19 al 42′. Polonia che però nel finale riesce a trovare le forza per avvicinarsi e agganciare gli azzurri sul 26-26 e poi sul 29-29 a due minuti dalla fine. Negli ultimi secondi Przytula spegne le speranze dell’Italia segnando la doppietta per il 31-29 finale. Non bastano ai padroni di casa gli undici gol di Marocchi per evitare la sconfitta. La squadra di Trillini tornerà in campo domenica contro la Francia nell’ultima decisiva giornata per le qualificazioni all’Europeo.