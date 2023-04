Finale Coppa Italia Serie C, il Vicenza batte la Juventus U23: 3-2 firmato Ferrari-Cappelletti

Il Vicenza vince la Coppa Italia di Serie C al termine di una finale di ritorno al cardiopalma contro la Juventus U23 che ha messo di tutto per ribaltare il match dell’andata terminato per 0-1 per i vicentini. La Juventus U23 va in vantaggio due volte cercando di rimandare la partita almeno ai tempi supplementari, ma un colpo di testa di Cappelletti ed il solito bomber Ferrari portano la Coppa a Vicenza.

Il primo tempo si apre difatti al minuto numero quando Sekulov stappa il match portando avanti la Juventus U23 e facendo sperare ai suoi compagni ad una rimonta. Il Vicenza non si fa però intimorire dalla doccia gelata arrivata all’alba del match e cerca insistentemente il gol del pareggio. Pareggio che non arriva però solo per imprecisione nell’ultimo passaggio dai parte dei biancorossi. All’intervallo si va sullo 0-1 che fa ben sperare la Juventus.

Il secondo tempo è elettrizzante e non adatto ai deboli di cuore. A pareggiare subito il conto della partita e a portare avanti il Vicenza nel computo generale fra andata e ritorno ci pensa bomber Ferrari che sfrutta un cross rasoterra di Valietti e deposita in rete il pareggio. Dopo una decina di minuti è la Juventus ad andare nuovamente avanti con un crosso pennellato di Illing-Junior che fornisce a Poli un assist per portare avanti di nuovo i suoi.

La reazione del Vicenza non tarda ad arrivare e dopo cinque minuti, al 62esimo, con la stessa modalità angolo-colpo di testa nell’altra area, è Cappelletti a svettare e a depositare il 2-2. Nel finale con la Juventus sbilanciata in contropiede arriva la forma ancora di Ferrari che raccoglie un contropiede ideato e confezionato da Cavion. All’88esimo però la Juventus avrebbe la possibilità ancora di mettere in dubbio la partita con un rigore concesso grazie all’ausilio del VAR, ma Illing spara alla stelle. Ancora Juventus, quando al 92esimo in mischia Compagnon pesca il palo in area spegnendo ogni possibilità di rimonta.