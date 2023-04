Basket, Serie A1 2022/2023: Scafati rimonta Brindisi, 85-84 nel segno di Logan

La cronaca e il tabellino di Givova Scafati-Happy Casa Brindisi 85-84, posticipo del venticinquesimo turno della Serie A1 2022/2023 di basket. Vittoria pesantissima per i ragazzi di coach Sacripanti, che rispondono al meglio alle vittorie di Reggio Emilia e Napoli nella lotta per la salvezza e conquistano la seconda vittoria nelle ultime otto di campionato. Battuta d’arresto che brucia invece per i ragazzi di Vitucci, che nel terzo quarto sembravano in controllo. La certezza dei playoff è tutta da conquistare nelle ultime cinque giornate di regular season. Grande protagonista David Logan, che a 40 anni compiuti è ancora decisivo con un grandissimo ultimo quarto.

La cronaca – L’avvio della partita è tutto per Scafati, che parte fortissimo e dopo due minuti guida 8-0 contro una Brindisi rimasta inizialmente negli spogliatoi. Gli ospiti però reagiscono prontamente e la tripla di Lamb vale la parità sul 16-16. I padroni di casa tornano avanti con l’aiuto dell’eterno Logan, ma ancora una volta Brindisi recupera un break stavolta più piccolo con un parziale di 5-0 che vale il 23-23 al termine del primo quarto di gioco. Il secondo quarto inizia subito con Brindisi molto più attiva e offensivamente efficace, con Scafati che invece appare più in difficoltà nella manovra in fase di possesso. Le triple di Reed e Mezzanotte portano gli ospiti sul 30-35, Scafati prova a reagire ma Harrison e Bowman portano addirittura in doppia cifra il vantaggio di Brindisi che scappa via e va all’intervallo lungo sul 38-50 in proprio favore.

Al ritorno in campo Brindisi trova ancora percentuali importanti con le triple, così da trovare un nuovo massimo vantaggio sul +13. Scafati si aggrappa soprattutto a Thompson, che con una serie di canestri ravvicinati cerca di tenere in corsa i suoi nella fase centrale del terzo quarto. All’improvviso Brindisi concede qualcosa proprio negli ultimi minuti del periodo, così le triple di Stone e Logan consentono ai padroni di casa di accorciare sul -6 e iniziare i dieci minuti finali sul 62-68. L‘ultimo quarto vede il grande cuore di Scafati e qualche errore di troppo da parte di Brindisi, che vede le proprie percentuali scendere sensibilmente. Negli ultimi cinque minuti si scatena David Logan, che mette a segno undici punti consecutivi di Scafati riportando avanti i suoi con l’ennesima dimostrazione di talento, classe e personalità. Perkins dà a Brindisi l’opportunità di giocarsi tutto negli ultimi secondi, ma il tentativo di Burnell non trova fortuna.

Il tabellino

Givova Scafati: Okoye 8, Hannah 13, Pinkins 14, Thompson 12, Logan 19, Fonisto, Mian, De Laurentiis, Rossato 13, Imbrò, Tchintcharauli, Stone 6.

Happy Casa Brindisi: Burnell 11, Bowman 6, Mascolo 8, Mezzanotte 5, Bayehe 3, Reed 17, Flores, Harrison 11, Lamb 7, Bocevski, Riismaa, Perkins 16.