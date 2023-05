Finale Coppa Italia: novità tecnologiche in vista della sfida fra Inter e Fiorentina

Un evento storico, come spesso accade, per quello che ci sarà mercoledì 24 maggio quando l’Olimpico si adornerà a festa per la finale di Coppa Italia fra Inter e Fiorentina. Il match che consegnerà ad una delle squadre il trofeo, passerà alla storia anche per delle innovazioni tecnologiche che fino a questo momento nel nostro calcio non ci sono mai state.

A rendere note le novità che ci saranno nel corso del match dell’Olimpico è stato lo stesso sito della Lega Serie A che parla in una nota di due grandi innovazioni. Nello specifico, saranno impiegate ben 38 telecamere sul campo inclusi, oltre alla Steadycam “Venice” e ad un Gimbal aggiuntivo con ottica cinematografica. Le novità più grandi, invece, saranno un drone e la Robycam che consente immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco. Altra grande novità sarà quella della immagini prodotte da una Rail-Cam brandizzata Frecciarossa, Title Sponsor della competizione, che si muoverà su binari posizionati in opposite sul lato lungo del campo, all’altezza del terreno di gioco, fornendo un punto di vista unico e ravvicinato in movimento sulle azioni, che sarà riproposto nei replay con grafica dedicata a Frecciarossa. All’evento, inoltre, prenderanno parte oltre 165 territori da più di 35 broadcaster esteri.