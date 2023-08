Figc, workshop in collaborazione con Sportradar per la lotta al match fixing: presenti gli arbitri della CAN C

Si è svolto nella giornata di martedì 1 agosto un incontro di formazione sugli aspetti dell’integrità delle competizioni e del contrasto ai rischi della corruzione e match fixing nel calcio con gli arbitri della CAN C. Questi si trovano attualmente a Cascia per svolgere il raduno pre-campionato ed hanno avuto modo di ampliare le loro conoscenze nell’ambito dei workshop promossi dalla FIGC in collaborazione con Sportradar.

“La nostra attività mira al contrasto del fenomeno delle attività illecite che possono verificarsi nell’ambito sportivo” ha spiegato Filippo Laurenti, in rappresentanza della FIGC. “La violazione delle regole in materia di scommesse riguarda tutti gli sport. È fondamentale conoscere le motivazioni che portano alle violazioni, analizzare i mezzi e saper rispondere e reagire correttamente agli illeciti” ha invece sottolineato l’avvocato Marcello Presilla, in rappresentanza di Sportradar.

In seguito ha preso la parola il Responsabile della CAN C Maurizio Ciampi: “L’obiettivo di stage come questi è quello di condividere i più corretti parametri valutativi confrontandosi sfruttando l’analisi degli episodi“. Ha quindi messo a disposizione la sua esperienza Luca Banti, che ha affermato: “Il contatto del pallone con la mano va valutato ricercando il miglior angolo visivo possibile. Va affinata la capacità di prepararsi all’evento dimostrando la voglia di andare a ricercare la posizione corretta all’interno del terreno di gioco per decidere. È importante anche riuscire a sfruttare al meglio la collaborazione con gli assistenti riuscendo a capire qual è il miglior punto di vista per valutare l’episodio“.

Infine, il Componente del Comitato Nazionale dell’AIA Antonio Zappi ha ricordato l’importanza dell’integrità per il ruolo dell’arbitro: “Siete un punto di riferimento tecnico ed umano per l’intera Associazione. La vostra presenza all’interno delle Sezioni e la vostra vicinanza anche tecnica ai colleghi più giovani è la miglior leva per garantire qualità ed entusiasmo a tutti i livelli“.

Sono stati dunque analizzati gli episodi dei video quiz alla presenza dei Vice Responsabili del Settore Tecnico Luca Ciancaleoni e Marco Landucci. Si è poi proseguito, alla presenza del Responsabile della Commissione Osservatori Nazionali Professionisti Riccardo Tozzi, con l’analisi di alcuni episodi elaborati al termine delle fasi finali dello scorso Campionato di Serie C. In questo caso, il focus è stato rivolto al match management delle gare nelle quali era presenta anche il supporto della VAR.