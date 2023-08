Wanda Nara: “Leucemia? Sono ancora sotto shock, sto cercando di assimilare”

“Sto bene, sono ancora sotto shock, ma sto cercando di assimilarlo. E quando potrò capire, forse potrò parlarne pubblicamente”. Lo ha detto Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, parlando della sua malattia al giornalista argentino Ángel de Brito. “All’inizio, le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciato. E ho detto a Mauro: ‘Sto per morire e non me lo dicono’”, ha raccontato ancora Wanda Nara a proposito delle sensazioni che ha provato quando ancora aspettava la diagnosi di leucemia. “Ho fatto una biopsia che richiede dai 15 ai 20 giorni per ottenere il risultato finale. Ed è arrivata la conferma. Nel mio caso ci sono voluti 12 giorni. Ma l’ho scoperto in TV”, ha detto ancora. “Ho dovuto fare 5 esami e tutto indica che potrebbe essere una di queste cose. Ma non è stato possibile confermarlo al cento per cento e, per non sbagliare con le cure vogliono essere il più precisi possibile”, ha precisato la moglie di Icardi.