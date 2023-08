Italia-Sudafrica, Caruso: “Dobbiamo ripartire, credo in questo gruppo”. Linari: “Spiace per com’è andata”

“Dobbiamo analizzare ciò che è accaduto e ripartire. Credo in questo gruppo e nella sua forza“. Così Arianna Caruso dopo la sconfitta per 3-2 contro il Sudafrica costata l’eliminazione all’Italia dai Mondiali femminili 2023. A nulla è servita la doppietta della giocatrice della Juventus, che aveva aperto le danze e trovato il gol del 2-2: “Conta poco visto che non è arrivato il passaggio del turno. Ovviamente sognavamo altro, ma abbiamo imparato che niente è scontato. Se non si vince è giusto andare a casa. Ci tenevamo a fare bene e speriamo di poter dimostrare il nostro potenziale nelle prossime partite“. Di poche parole invece Elena Linari, che ha dichiarato: “Mi auguro che questo gruppo riesca a lasciare qualcosa per le generazioni future. Ovviamente dispiace per come sono andate le cose, ma è un’esperienza anche questa, seppur negativa. La mia unica speranza è che serva per il futuro“.