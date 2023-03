Figc, esami a Coverciano: test finali per il corso da Direttore Sportivo

Si sono tenute questa mattina a Coverciano gli esami finali per gli aspiranti Direttori Sportivi. Era questo l’ultimo ostacolo per gli allievi che concludono così le 144 ore di lezioni complessive. I corsisti hanno sostenuto questa mattina una prova scritta con un test a seconda dell’indirizzo scelto, se sportivo-organizzativo o tecnico-sportivo, e un questionario con domande a risposta multipla, uguale per tutti. A queste prove scritte hanno preso parte anche gli allievi dei corsi tenuti alle università San Raffaele, di Bologna e LUM di Bari. Nel pomeriggio invece sono stati ospitati i corsisti del Settore Tecnico che hanno esposto davanti alle commissioni d’esame le loro tesi, completando così l’iter formativo che li ha visti frequentare il Centro Tecnico Federale. Tra gli allievi di Coverciano ammessi a sostenere gli esami finali sono diversi i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dagli ex calciatori Lorenzo Ariaudo, Felice Evacuo, Andrea Caracciolo, Aniello Cutolo, Aleksandar Kolarov, Marco Pacione e Luciano German Zavagno. Presenti anche i team manager di Roma e Bologna, Valerio Cardini e Tommaso Fini; il consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani, e il direttore generale del Como Women, Saimir Keci.