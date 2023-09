Figc, Eni rimane top partner delle nazionali italiane: accordo fino al 2026

Rinnovo per l’accordo tra la Figc ed Eni, che rimane top partner delle nazionali di calcio maschile e femminile almeno fino al 2026. L’annuncio è arrivato direttamente da Coverciano, durante il ritiro degli Azzurri di Luciano Spalletti verso le gare con Macedonia del Nord e Ucraina, valevoli per le qualificazioni al Campionato Europeo 2024. I dettagli nella nota ufficiale di Eni: “Crediamo fortemente nella maglia azzurra, simbolo di passione sportiva che da sempre unisce il nostro Paese e gli italiani nel mondo, nel rispetto di tradizioni e valori fondamentali, come la condivisione, il rispetto, l’integrazione – si legge nel comunicato – Principi che Eni condivide orgogliosamente e ai quali ispira l’impegno quotidiano per la promozione dell’aggregazione sociale, del rispetto delle regole e di quello per l’ambiente. Eni sarà ancora al fianco delle squadre azzurre, dei calciatori e delle calciatrici che scenderanno in campo per rappresentare l’Italia nei prossimi eventi internazionali e sosterrà le loro ambizioni sportive, le loro speranze, i loro sogni”