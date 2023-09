Nazionale, fastidio all’adduttore per Chiesa: a rischio per la Macedonia del Nord

Fastidio all’adduttore per Federico Chiesa nel corso dell’ultimo allenamento della Nazionale prima di partire per Skopje dove l’Italia di Spalletti, all’esordio da ct, affronterà l’incubo Macedonia del Nord. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante della Juventus, durante la seduta mattutina a Coverciano, si è fermato per un problema muscolare, che si spera possa essere lieve. La sua presenza domani sera, però, così come l’Ucraina, è a rischio, mentre la Juventus si augura di non perderlo per il prossimo impegno contro la Lazio. Nelle prossime ore ne sapremo di più.

Intanto prove di 4-3-3 per Spalletti: tutti presenti i convocati, tranne Pellegrini ai box per un fastidio muscolare. Sono state provate alcune soluzioni tattiche, schemi sui calci d’angolo e calci piazzati all’interno della partitella a ranghi misti su campo ridotto. A fine allenamento, tiri in porta e tiri da lontano con giocatori in movimento per le soluzioni da fuori area.