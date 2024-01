Per l’Epifania la Figc dona calze di dolciumi per i bambini ricoverati al Bambin Gesù

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la Figc ha voluto manifestare la sua vicinanza alle realtà che operano nel mondo dell’infanzia. La federazione ha donato 850 calze della Befana ai bambini ricoverati presso il Policlinico Umberto I e presso le quattro sedi con degenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Gianicolo a Roma, Palidoro, Santa Marinella e Passoscuro).

Questa mattina i piccoli pazienti in cura nelle diverse strutture hanno ricevuto una calza della Befana piena di cioccolata e caramelle: un dolce risveglio nel giorno della festa dell’Epifania. “Si rinnova un’iniziativa a cui sono particolarmente legato – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina – perché, insieme ad altre che organizziamo annualmente con il Bambino Gesù e con i reparti pediatrici di numerosi ospedali italiani, coinvolge i bambini ricoverati. Sono convinto che, anche quando il pallone non rotola in campo, il calcio debba essere motivo di gioia. Il sorriso dei bambini per noi è fonte di ispirazione“.