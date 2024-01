Biathlon, risultati e classifica inseguimento femminile Oberhof 2024: Simon batte Braisaz-Bouchet, Vittozzi 8ª

Julia Simon vince l’inseguimento 10km di Oberhof, in Germania, quarta tappa di Coppa del mondo femminile di biathlon 2023/2024. La francese rimonta e batte Braisaz-Bouchet di 19 secondi, quattro vittorie e un secondo posto nelle ultime cinque, sciando in 31:45.2 con una seconda parte di gara quasi perfetta, un errore all’ultimo poligono. Tandrevold sorpresa di giornata. La norvegese, partita con il pettorale 17, chiude con il miglior tempo sugli sci e si rende protagonista di una risalita incredibile nell’ultimo giro prendendosi il terzo posto a 44.4 secondi. Seguono Oeberg, quarta a 53.8, Jeanmonnot, quinta a 55.3, Knotten, sesta a 1:00.0, Preuss, settima a 1:00.3, e Vittozzi, ottava a 1:12.4 con il 21° tempo sugli sci. Bene Comola, 18ª con il miglior crono in carriera.

LA GARA

Inizia il primo giro con Braisaz-Bouchet con il pettorale numero 1, poi Preuss, Chauveau, Magnusson, Hettich-Walz, Knotten e Vittozzi con 7. La francese entra al poligono con 15 secondi di vantaggio e esce con 30 secondi su Oeberg, 5/5, facendo 5/5. Un errore per Preuss, Chauveau e Magnusson. 5/5 anche per Vittozzi che si unisce al quartetto dal secondo al quinto posto con Oeberg, Preuss e Chauveau a 30 secondi da Braisaz. Si apre il secondo giro con la leader con 27 secondi di vantaggio di Oeberg, che ha allungato sulle inseguitrici. Terza Knotten, a 40 secondi, con dietro Chauveau, Richard, Vittozzi, Preuss e Heittch Waltz. Poligono immacolato per tutte le prime otto, che guadagnano 5 secondi su Braisaz, leggermente più lenta delle altre nella ricarica. Inizia il terzo giro con Braisaz con 28 secondi su Oeberg, che ha 20 secondi su Simon, Richard, Vittozzi e Knotten. Al poligono arriva il primo errore per Braisaz. Simon trova uno zero clamoroso e si avvicina a 10 secondi dalla connazionale. Zero anche per Richard, che è terza a 30 secondi. Oeberg quarta a 33 secondi, Preuss quinta a 36, Chauveau sesta a 45 e Vittozzi settima a 51. Quarto giro e ultimo poligono. Si entra con Simon a 17 da Braisaz. Oeberg a 40 secondi, subito davanti a Richard. Preuss e Chauveau a 50 secondi. Vittozzi nona oltre il minuto. Due errori al poligono per Braisaz, mentre un errore per tutte le altre. Si esce dal poligono con Simon con 10 secondi su Braisaz. Preuss terza insieme a Jeanmonnot a 45 secondi. Duo norvegese Tandrevold-Knotten a 55 secondi. Oeberg settima a un minuto, insieme a Vittozzi e Richard. Inizia l’ultimo giro con Braisaz che si allontana a 15 secondi dalla connazionale. In grande risalita Oeberg, quarta attaccata a Jeanmonnot a 40 secondi. Simon scappa via e si prende la vittoria in 31:45.2. Seconda Braisaz a 19 secondi. Incredibile rimonta nel finale di Tandrevold, terza a 44.4. Seguono Oeberg, quarta a 53.8, Jeanmonnot, quinta a 55.3, Knotten, sesta a 1:00.0, Preuss, settima a 1:00.3, e Vittozzi, ottava a 1:12.4.