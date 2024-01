MOVIOLA – Atalanta-Frosinone, che ingenuità di Lusuardi su Holm: Prontera fischia rigore

Episodio da moviola in Atalanta-Frosinone col rigore concesso ai bergamaschi per l’ingenuità colossale di Lusuardi che affonda il contrasto in area su Holm e lo colpisce, lievemente ma in modo nitido, in una posizione in cui non era affatto pericoloso. L’arbitro Prontera vede subito e fischia il penalty, Koopmeiners trasforma. E’ il primo rigore per la Dea in Serie A, era l’unica squadra fin qui a secco.