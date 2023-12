La Fifa rinnova l’accordo con Panini: insieme anche per i Mondiali 2026 e 2030

Panini e Fifa insieme almeno fino al 2030. Rinnovata la collaborazione tra l’organo che governa il calcio mondiale e l’azienda di figurine e carte collezionabili. Un rapporto che dura ormai da mezzo secolo e che riguarderà anche la Coppa del Mondo 2026 e quella del 2030, oltre ai Mondiali femminili 2027 e altri eventi Fifa. Le tradizionali raccolte Panini verranno modernizzate con le ultimissime integrazioni digitali per convogliare le interazione delle nuove generazioni di tifosi, ma soddisfacendo al contempo i collezionisti e i tifosi che hanno raccolto le figurine negli ultimi cinquant’anni, ossia dal lancio del primo album per i Mondiali del 1970 in Messico.

Soddisfatto Romy Gai, Direttore Commerciale della FIFA: “Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo della nostra storica collaborazione con Panini che ribadisce l’impegno comune a migliorare l’esperienza dei tifosi, accogliendo la modernità e creando legami ancora più forti tra le generazioni e tra le comunità di tifosi. Abbiamo lavorato insieme per oltre cinquant’anni, adesso iniziamo un nuovo e innovativo percorso per ispirare, coinvolgere e unire i tifosi di tutto il mondo, assicurando che lo spirito del calcio continui ancora per molti anni a infiammare i cuori e gli animi”.

Elisabetta Mussini, Direttrice del Group Licensing di Panini, ha aggiunto: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver rinnovato e ampliato la collaborazione con la FIFA. “Questo accordo per noi rappresenta il riconoscimento del nostro forte impegno verso i collezionisti e i tifosi di calcio in generale, a cui vogliamo offrire prodotti ed esperienze senza precedenti. Negli ultimi cinquant’anni sono cambiate tante cose, ma la passione dei tifosi di calcio e la voglia di condividere questa passione con gli appassionati di tutto il mondo è rimasta la stessa. Grazie all’impegno della FIFA e di Panini, il loro coinvolgimento raggiungerà un livello completamente nuovo”.Tutte le informazioni e le notizie sulle prossime uscite possono essere consultate su www.paninigroup.com.