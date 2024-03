Fifa: per il quadriennio 2023-26 investimenti per 2,25 miliardi di dollari

Il Consiglio della Fifa ha approvato all’unanimità il Rapporto Annuale 2023, che conferma la situazione eccezionalmente sana e sostenibile dell’organizzazione, con investimenti record nello sviluppo del calcio di 2,25 miliardi di dollari stanziati per l’intero ciclo 2023-2026. Si tratta di un aumento di quasi sette volte rispetto agli investimenti in atto prima del 2016. Il Rapporto annuale, che è stato debitamente approvato dal Comitato per la governance, l’audit e la conformità della Fifa e dal Comitato finanziario della Fifa, sarà distribuito a tutte le 211 federazioni affiliate e presentato al 74esimo Congresso Fifa a Bangkok venerdì 17 maggio 2024 per l’approvazione finale.

“Grazie alla sua solida governance finanziaria, la Fifa è sulla buona strada per superare il suo obiettivo di bilancio di 11 miliardi di dollari per il ciclo 2023-2026“, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino, al termine dell’incontro che si è tenuto virtualmente da Zurigo, in Svizzera. “Ciò significa che saremo in grado di fornire servizi più personalizzati per le nostre 211 federazioni affiliate per assisterle nella realizzazione dei loro progetti di sviluppo e istruzione e portare il calcio al livello successivo. La solida posizione finanziaria della Fifa sarà fondamentale per attuare con successo i nostri obiettivi strategici per il periodo 2023-2027, in collaborazione con le nostre 211 federazioni affiliate e le sei confederazioni“.

Infantino si è poi pronunciato anche sulla questione razzismo: “Il 74° Congresso Fifa segnerà una pietra miliare negli sforzi in corso della Fifa per combattere il razzismo con nuove e più severe misure da applicare in tutto il mondo in collaborazione con tutte le nostre federazioni affiliate e le confederazioni“. È stata inoltre confermata la procedura di voto per la designazione della sede del Mondiale femminile 2027 da parte del prossimo Congresso e prevede che l’esito di ogni scrutinio e le relative votazioni saranno resi pubblici. Una candidatura dal Brasile, una congiunta da Belgio, Germania e Paesi Bassi e una congiunta da Messico e Stati Uniti sono attualmente in fase di valutazione. Il processo si concluderà a Bangkok a maggio.

Come parte dell’impegno della Fifa per il calcio giovanile e a seguito della decisione di espandere la Coppa del Mondo Under 17 a 48 squadre e di tenerla annualmente anziché ogni due anni, è stato confermato che le prossime cinque edizioni della competizione, a partire dal 2025, si svolgeranno in Qatar. Allo stesso modo, la Coppa del Mondo femminile Fifa Under 17, ampliata a 24 squadre e che si giocherà ogni anno a partire dal 2025, sarà ospitata dal Marocco fino al 2029. Ciò ha fatto seguito a un invito globale a manifestare interesse per ospitare entrambe le competizioni, con particolare attenzione allo sfruttamento dell’uso delle infrastrutture calcistiche esistenti nell’interesse dell’efficienza e della sostenibilità del torneo. Il Consiglio ha confermato che il mandato del comitato di normalizzazione della Federcalcio pakistana sarà prorogato fino al 15 dicembre 2024 per consentire il completamento del mandato e del processo elettorale in corso.