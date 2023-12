Federcalcio ucraina: Shevckenko unico candidato per il ruolo di presidente

Ci saranno presto delle novità per quanto riguarda la presidenza della federcalcio ucraina che vede come suo principale, ed anche unico, candidato Andry Shevckenko. L’ex stella del Milan e del Chelsea, dopo aver iniziato la sua carriera come allenatore avendo esprienze anche in Italia con la maglia del Genoa, si sarebbe detto pronto per guidare la federcalcio della sua patria.

Secondo quanto riferito dai media ucraini, Shevckenko sarebbe fortemente favorito per il ruolo di numero uno della federcalcio della sua patria. La nomina è forse una questione di formalità, visto che Sheva sarebbe l’unico candidato. Sarebbe un altro segnale della vicinanza dell’ex Milan verso l’Ucraina in un momento delicato dopo la nomina anche consigliere indipendente dal presidente Volodymyr Zelensky.