Federcalcio francese, Presidente Le Graet accusato di molestie: seduta straordinaria del consiglio

La Federazione calcistica francese (FFF) si riunirà a Parigi il 28 febbraio in una seduta straordinaria volta a trarre le conclusioni sul presidente Noel Le Graet, accusato di presunte molestie. La decisione giunge al termine delle indagini da parte dell’Ispettorato Generale dell’Educazione, dello Sport e della Ricerca (IGESR) sui problemi della FFF in relazione agli “eccessi comportamentali” di Noel Le Graet, “incompatibili con l’esercizio delle sue funzioni e con il requisito di esemplarità che gli viene attribuito”. Il presidente è in carica dal 201 e non ha ancora commentato ma secondo fonti, non avrebbe l’intenzione di dimettersi nonostante abbia ricevuto da diversi esponenti federali, l’invito a lasciare l’incarico.