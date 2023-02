Diffidati Braga-Fiorentina: viola a rischio squalifica in vista del ritorno sedicesimi di finale

I diffidati di Braga-Fiorentina, ecco chi sono i viola a rischio squalifica in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Italiano si troverà alla sfida portoghese in un match non certo facile e che, apparentemente, non è stato frutto di un sorteggio molto fragile. I viola vogliono però invertire la rotta, cercando di mettersi in una buona situazione in vista del ritorno. Ma chi sono i viola diffidati? Soltano uno: Lorenzo Venuti.